Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
ГлавнаяПолитика

Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусом

Григорию Самардаку 48 лет.

Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусом
Фото: zor.gov.ua

Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак заразился коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - сказано на сайте областного совета.

Григорию Самардаку 48 лет. Он возглавляет областной совет с 2015 года.

29 марта стало известно, что коронавирус подтвердили у депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса.

Всего по состоянию на утро 30 марта в области зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (в том числе два подтвердились сегодня в гЗапорожье): Запорожье - 9 случаев, Бердянск - один, Мелитополь - два, Мелитопольский район - один.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также