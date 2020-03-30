Разумков предложил провести еще одно внеочередное заседание Рады для рассмотрения единственного законопроекта

Это проект закона о внесении изменений в госбюджет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих.

Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил провести 30 марта еще одно внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в госбюджет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих. Об этом пишет "Укринформ".

По словам Разумкова, законопроект №3254 - единственный на повестке дня второго внеочередного заседания.

"Есть предложение, если будет стопроцентная поддержка всех фракций, через решение согласительного (совета. - Ред.) провести дополнительное внеочередное заседание, которой пройде сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса - №3254", - сообщил он.

Разумков добавил, что к нему обратились несколько фракций с предложением включить этот законопроект в повестку дня, однако повестка первого заседания уже была сформирована и ее нельзя дополнять.

Напомним, Офис президента обратился к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации, чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил Украины в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Министерство обороны заявило, что проблемы с питанием в армии были кратковременными и возникли после отказа компании, выигравшей торги на организацию питания для небоевых частей, от подписания договора.

30 марта на 14:00 запланировано внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят 13 вопросов, в том числе борьбу с коронавирусом и назначение новых министров.

Ранее о возможности двух подряд внеочередных заседаний сообщал глава фракции "СН" Давид Арахамия. По его словам, на втором внеочередном пленарном заседании Рада может рассмотреть законопроекты о банках и продаже земли.

Однако рассмотрение так называемого антиколомойского законопроекта о банках в парламентском Комитете по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики было заблокировано из-за отсутствия кворума. Заседание комитета перенесли на 13:00.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупредил депутатов, что от их решения в понедельник зависит, получит ли Украина 10 миллиардов долларов международной финансовой помощи или столкнется с угрозой дефолта.