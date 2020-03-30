Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
Роналду приобрел за 9,5 млн евро лимитированную модель Bugatti
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
ВОЗ обновила информацию о механизмах передачи коронавируса
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
"Слугам народа" представили трех кандидатов в министры
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
От коронавируса скончался бывший замглавы Киевской ОГА
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
На Закарпатье 19 человек заразились во время службы в церкви
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
Зеленский назвал внеочередное заседание Рады поворотным для Украины
ГлавнаяПолитика

Разумков предложил провести еще одно внеочередное заседание Рады для рассмотрения единственного законопроекта

Это проект закона о внесении изменений в госбюджет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих. 

Разумков предложил провести еще одно внеочередное заседание Рады для рассмотрения единственного законопроекта
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Спикер парламента Дмитрий Разумков предложил провести 30 марта еще одно внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в госбюджет о непрерывном обеспечении питания военнослужащих. Об этом пишет "Укринформ".

По словам Разумкова, законопроект №3254 - единственный на повестке дня второго внеочередного заседания.

"Есть предложение, если будет стопроцентная поддержка всех фракций, через решение согласительного (совета. - Ред.) провести дополнительное внеочередное заседание, которой пройде сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять из одного вопроса - №3254", - сообщил он.

Разумков добавил, что к нему обратились несколько фракций с предложением включить этот законопроект в повестку дня, однако повестка первого заседания уже была сформирована и ее нельзя дополнять. 

Напомним, Офис президента обратился к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации, чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил Украины в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Министерство обороны заявило, что проблемы с питанием в армии были кратковременными и возникли после отказа компании, выигравшей торги на организацию питания для небоевых частей, от подписания договора.

30 марта на 14:00 запланировано внеочередное заседание парламента, на котором рассмотрят 13 вопросов, в том числе борьбу с коронавирусом и назначение новых министров.

Ранее о возможности двух подряд внеочередных заседаний сообщал глава фракции "СН" Давид Арахамия.  По его словам, на втором внеочередном пленарном заседании Рада может рассмотреть законопроекты о банках и продаже земли.

Однако рассмотрение так называемого антиколомойского законопроекта о банках в парламентском Комитете по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики было заблокировано из-за отсутствия кворума.  Заседание комитета перенесли на 13:00.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне предупредил депутатов, что от их решения в понедельник зависит, получит ли Украина 10 миллиардов долларов международной финансовой помощи или столкнется с угрозой дефолта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также