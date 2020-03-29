Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии COVID-19 в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал о трех сценариях развития эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Об этом он сказал в видеообращении в воскресенье.

"Наша задача номер один - максимально уберечь людей. Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40, а не 20 миллионов людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки", - заявил Зеленский.

Он сказал, что если украинцы будут соблюдать карантин, то одновременно в больницах будет не больше 5% от общего количества заразившихся. В худшем случае на пике эпидемии до 50% инфицированных будут болеть одновременно.

"Сегодня есть три сценария развития событий. Первый - от 3 до 5% одновременно заболевших коронавирусом. Это очень болезненные цифры, но такой сценарий - не катастрофа. Так что мы должны быть собранными и дисциплинированными, продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без необходимости. Тогда мы переживем этот шторм", - сказал президент Украины.

"Второй сценарий - 25% больных. Третий - больше 50% одновременно больных коронавирусом. Второго и тем более третьего сценария наша медицинская система не выдержит. Наши врачи не выдержат одномоментного наплыва такого количества больных", - предупредил Зеленский.

Он призвал людей помнить, что карантин - это не каникулы, и оставаться дома.

"Солнечная погода, парки, пляжи, шашлыки - все это подождет. Все это ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью", - сказал Зеленский.

Напомним, что сейчас в Украине 418 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Количество заболевших удваивается примерно раз в два дня.