Зеленский потребовал, чтобы маски появились в каждой аптеке и не по завышенным ценам

Президент анонсировал несколько поставок средств защиты и тестов из Китая на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы в каждой аптеке появились медицинские маски по нормальным ценам. Об этом глава государства сказал в воскресенье во время традиционного онлайн совещания с представителями Кабмина, Генштаба, СНБО и правоохранительных органов, говорится на сайте президента.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно - наши военные", - сказал Зеленский.

Президент анонсировал несколько поставок средств защиты и тестов из Китая на следующей неделе.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил глава государства.

Ранее сообщалось, что из Китая в аэропорт "Борисполь" прибыла партия средств защиты, в частности, 1,8 млн медицинских масок, 300 тысяч респираторов, 35 тысяч костюмов защиты. Их распределят между всеми областями. Средства предназначены для врачей, полицейских и военных.



Первый самолет из Китая 23 марта привез в Украину ПЦР-тесты и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики коронавируса.