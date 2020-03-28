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Черновицкая область собралась закрыться на въезд и выезд

Регион входит в число лидеров по количеству случаев COVID-19.

Черновицкая область собралась закрыться на въезд и выезд
Фото: molbuk.ua

Черновицкая область собралась закрыться на въезд и выезд. Пропускать будут только грузовой транспорт, необходимый для функционирования экономики региона.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций инициирует обращение в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с предложением введения особого режима въезда и выезда в Черновицкой области и запрет межобластного передвижения пассажирского транспорта. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавируса и максимально ограничить человеческие контакты с соседними областями", - говорится в фейсбуке Осачука.

Он не исключает, что такой режим въезда и выезда будет действовать до 24 апреля, то есть окончания карантина.

По состоянию на утро 28 марта в Черновицкой области было 47 случаев коронавирусной болезни. В соседних Ивано-Франковской - 28, Тенопольской - 43, Хмельницкой - 1, Винницкой - 16.

К 15:00 область сообщила уже о 59 инфицированных.

Три человека в регионе тяжело больны и находятся на кислородной дотации. Один из них находится в Глыбокой, двое - в Черновцах.

Пять человек выздоровели, один умер.

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