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Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков

Парламент может продолжить рассмотрение законопроекта о рынке земли

Решение о рассмотрении законопроектов о банках и рынке земли примут на согласительном совете - Разумков
Фото: Макс Требухов

Решение о том, выносить ли на рассмотрение парламента законопроекты о земле и банках ("антиколомойский закон"), будет принято на согласительном совете ВР с главами фракций и депутатских групп.

Об этом сказал журналистам после заседании фракции "Слуга народа" спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Есть законопроекты. Они зарегистрированы в Верховной Раде Украины. Будет приниматься решение на согласительном совете, и, если все будет хорошо, они тоже будут вынесены", - сказал спикер. 

Разумков также напомнил, что парламент должен рассмотреть еще 700 правок к законопроекту о рынке земли.

"Посмотрим, как будет идти работа в Верховной Раде", - сказал Разумков.

Напомним, президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" попросил депутатов собраться на внеочередное заседание в понедельник.

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