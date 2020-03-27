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Зеленский предложил нардепам работать дистанционно

Закон об онлайн-голосованиях парламента будет действовать только в условиях коронавируса.

Зеленский предложил нардепам работать дистанционно

Президент Владимир Зеленский поддержал рассмотрение законопроекта об онлайн-голосованиях Верховной Рады.

Об этом глава государства рассказал журналистам после заседания фракции "Слуги народа", где обсуждались законопроекты, которые планируют вынести на внеочередное заседание.

"Это будет не последние внеочередное заседание. Я обратился к депутатам. Хочу, чтобы они еще рассмотрели возможность работать дистанционно. Сейчас они проработают такой законопроект", - сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что закон об онлайн-голосованиях парлмента будет действовать только в условиях коронавируса.

"Я думаю, когда эта болезнь пройдет, этот законопроект не будет нужен", - резюмировал глава государства.

В то же время спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что решение о рассмотрении законопроекта пока не принято. По его словам, пока планируется разрешить работать онлайн только комитетам.

"Если мы говорим о законе, который позволяет проводить заседания в онлайн режиме, то решения пока нет, будем проговаривать с коллегами", - сказал Разумков.

Ранее вице-спикер Рады Руслан Стефанчук утверждает, что законопроект о заседаниях Верховной Рады в режиме видеоконференции в случае его принятия будет использован только тогда, когда депутаты не смогут собраться в парламенте.

Законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина по коронавирусу внесли 23 марта в ВР. Авторы проекта предлагают ввести на 60 дней возможность проводить онлайн-заседания для принятия законопроектов, имеющих особую важность. Эти законопроекты могут быть связаны с эпидемией коронавирусной болезни, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благополучия и прав человека.

Во время таких заседаний в зале Верховной Рады смогут присутствовать только спикер и его замы, докладчики законопроекта, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой фракции (группы) и сотрудники аппарата. Другие депутаты будут подключаться к заседанию в режиме видеоконференции.

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