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Ослабление позиций главы Минфина Уманского может закончиться его отставкой, - источники

Между ним и главой правительства - довольно напряженные отношения. 

Ослабление позиций главы Минфина Уманского может закончиться его отставкой, - источники
Фото: Макс Левин

Между главой Минфина Игорем Уманским и руководителем правительства Денисом Шмыгалем складываются довольно напряженные отношения. Об этом, независимо друг от друга, свидетельствуют целый ряд источников LB.ua в центральной власти. 

Одна из причин - новый драфт госбюджета. 

Как известно, несколькими днями ранее Шмыгаль представлял данный документ на заседании лидеров фракций и групп ВР. Парламентарии предложенный вариант бюджета раскритиковали, отказавшись голосовать за него в таком виде. 

При этом, перед представлением депутатам, на заседании КМУ документ не обсуждался и единой правительственной позиции по нему не было. 

"Они конфликтуют постоянно, но вопрос бюджета стал серьезным камнем преткновения. Шмыгаля задело то, что ВР восприняла его в штыки, а депутаты возмутились тем, что Уманский отсутствовал на встрече", - добавил источник из фракции "Слуги народа". 

Еще одна причина - требование Уманским отставки глав Налоговой и Таможенной служб - Сергея Верланова и Максима Нефьодова соответственно. 

Соответствующее письмо около десяти дней тому вышло из Минфина на премьер-министра. Мотивация: якобы недополучения в бюджет, в том числе по линии возмещения НДС. Реакция на письмо неизвестна. 

Cогласно действующему законодательству, уволить главу Минфина парламент может в случае, если он написал заявление по собственному желанию. Информации о том, что Уманский заявление писал, сегодня нет.

Также Рада может отправить министра финансов в отставку по инициативе премьер-министра, а также - по собственной инициативе (статья 18 Закона Украины про Кабинет Министров Украины).

В июне 2018-го тогдашний глава Минфина Александр Данилюк был снят с должности голосами депутатов, к которым с соответствующей просьбой обратился на тот момент премьер Владимир Гройсман.

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