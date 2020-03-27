Ослабление позиций главы Минфина Уманского может закончиться его отставкой, - источники

Между ним и главой правительства - довольно напряженные отношения.

Между главой Минфина Игорем Уманским и руководителем правительства Денисом Шмыгалем складываются довольно напряженные отношения. Об этом, независимо друг от друга, свидетельствуют целый ряд источников LB.ua в центральной власти.

Одна из причин - новый драфт госбюджета.

Как известно, несколькими днями ранее Шмыгаль представлял данный документ на заседании лидеров фракций и групп ВР. Парламентарии предложенный вариант бюджета раскритиковали, отказавшись голосовать за него в таком виде.

При этом, перед представлением депутатам, на заседании КМУ документ не обсуждался и единой правительственной позиции по нему не было.

"Они конфликтуют постоянно, но вопрос бюджета стал серьезным камнем преткновения. Шмыгаля задело то, что ВР восприняла его в штыки, а депутаты возмутились тем, что Уманский отсутствовал на встрече", - добавил источник из фракции "Слуги народа".

Еще одна причина - требование Уманским отставки глав Налоговой и Таможенной служб - Сергея Верланова и Максима Нефьодова соответственно.

Соответствующее письмо около десяти дней тому вышло из Минфина на премьер-министра. Мотивация: якобы недополучения в бюджет, в том числе по линии возмещения НДС. Реакция на письмо неизвестна.

Cогласно действующему законодательству, уволить главу Минфина парламент может в случае, если он написал заявление по собственному желанию. Информации о том, что Уманский заявление писал, сегодня нет.

Также Рада может отправить министра финансов в отставку по инициативе премьер-министра, а также - по собственной инициативе (статья 18 Закона Украины про Кабинет Министров Украины).

В июне 2018-го тогдашний глава Минфина Александр Данилюк был снят с должности голосами депутатов, к которым с соответствующей просьбой обратился на тот момент премьер Владимир Гройсман.