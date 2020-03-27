Законопроект об онлайн-заседаниях разработан на случай, если Рада не сможет собраться, - Стефанчук

Стефанчук уверяет, что заседания не будут проводить онлайн, если депутаты смогут собраться в парламенте

Законопроект о заседаниях Верховной Рады в режиме видеоконференции в случае его принятия будет использован только тогда, когда депутаты не смогут собраться в парламенте.

Об этом рассказал вице-спикер Рады и автор законопроекта Руслан Стефанчук, говорится в материале LB.ua.

"Ситуация, с которой мы столкнулись сейчас, неординарная. Ведь реально может произойти так, что при некоторых обстоятельствах деятельность парламента может быть парализована и принимать важные для государства решения в сложнейшее время будет просто некому. Это не допустимо", - отметил Стефанчук.

Вице-спикер подчеркнул, что законопроект будет временным, поскольку его действие рассчитано на 60 дней, а в режиме видеоконференции можно будет рассмотреть только документы, связанные с противодействием Covid-19.

"Именно поэтому и был предложен некий предохранитель, который может быть использован только и исключительно в период, когда есть угроза из-за эпидемии не собрать Раду, а принимать решения надо. Конечно, если такой необходимости не будет и Рада сможет выполнять свои функции в нормальном режиме, то и использовать этот механизм никто не собирается", - сказал Руслан Стефанчук.

Законопроект №3250 о временном проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции на период карантина по коронавирусу внесли 23 марта в ВР. Авторы проекта предлагают ввести на 60 дней возможность проводить онлайн-заседания для принятия законопроектов, имеющих особую важность. Эти законопроекты могут быть связаны с эпидемией коронавирусной болезни, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благополучия и прав человека.

Во время таких заседаний в зале Верховной Рады смогут присутствовать только спикер и его замы, докладчики законопроекта, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой фракции (группы) и сотрудники аппарата. Другие депутаты будут подключаться к заседанию в режиме видеоконференции.