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Игрок сборной Украины заболел коронавирусом

Баскетболист Вячеслав Бобров утверждает, что уже излечился.

Вячеслав Бобров
Фото: ФБУ
Вячеслав Бобров

Баскетболист сборной Украины и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в Instagram сообщил сам украинец, отметив, что он уже излечился, пока ждал результатов теста, хотя и находится в больнице в Киеве.

Сам баскетболист предполагает, что мог заразиться по пути в Украину из Испании.

Отметим, что с началом карантина в Испании "Фуэнлабрада" отпустила своих игроков домой, поэтому Бобров вернулся в Украину.

Добавим, что в 20 матчах нынешнего сезона в майке "Фуэнлабрады" украинец в среднем проводил на площадке 19 минут, набирал 7,6 очка и делал 3,2 подбора.

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