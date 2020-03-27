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В Беларуси вводят ограничения на стадионах во время матчей футбольного чемпионата

В Беларуси вводят ограничения на стадионах во время матчей футбольного чемпионата
Фото: pressball.by

В единственном европейском футбольном чемпионате, который еще не приостановлен - Беларуси вводятся ограничения по посещению матчей.

Несмотря на то, что первенство продолжается по графику и с болельщиками, из-за пандемии коронавируса отдельные клубы начинают вводить ужесточения на спортивных аренах, сообщает sport.ua.

Клуб "Слуцк" решил, что на трибунах болельщикам нужно сидеть в ряду через одного с пустым местом между зрителями. Кроме того, закрывается вся торговля внутри стадиона.

А клуб "Торпедо", кроме закрытия торговли на своем стадионе, просит болельщиков старше 65 лет воздержаться от похода на арену.

Ранее сообщалось, что УЕФА оказывает на Беларусь давление в плане приостановки чемпионата.

Добавим, что "в живых" в мире осталось только 2 чемпионата по футболу - Белоруси и Никарагуа.

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