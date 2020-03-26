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Джошуа помещен на карантин из-за общения с принцем Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус

Поединок с Кубратом Пулевым под большим вопросом.

Джошуа помещен на карантин из-за общения с принцем Чарльзом, у которого обнаружен коронавирус
Принц Чарльз и Энтони Джошуа
Фото: thesun.co.uk

Чемпион IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) ближайшие две недели проведет на карантине, поскольку встречался с принцем Чарльзом, у которого был обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает thesun.co.uk.

Встреча Джошуа с 71-летним Чарльзом состоялась две недели назад.

В команде 30-летнего чемпиона Олимпиады-2012 в Лондоне заявили, что у него не обнаружено признаков коронавируса, который обычно появляется со второго по одиннадцатый дни от заражения.

"AJ дома, следуя указаниям правительства, он в хорошей форме и здоров. Он хочет, чтобы все повлияли на скорейшее выздоровление и поблагодарил всех медиков".

Этот эпизод лишь усилил мнение, что поединок Джошуа и болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО), который намечен на 20 июня, на грани срыва из-за пандемии коронавируса.

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