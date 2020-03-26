Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
ГлавнаяСпорт

Испанский клуб футболиста сборной Украины провел тренировку в режиме видеоконференции

Андрей Лунин принял участие в дистанционной тренировке "Овьедо".

Фото: Овьедо

Футболисты клуба испанской Сегунды - "Овьедо", за который на правах аренды выступает Андрей Лунин, провели групповую тренировку посредством видеоконференции, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.

Все игроки и технический персонал первой команды, включая вратаря сборной Украины, приняли участие в видеоконференции. Руководил процессом тренерский штаб во главе с Куко Зигандой. Несмотря на то, что футболисты изолированы в своих домах, они выполняют ежедневную физическую работу, назначенную для них тренером по фитнесу Альберто Мартинесом.

"Эта встреча для работы из дома была призвана поддержать командный дух во время карантина и укрепить командную философию. Новые способы работы используются во время карантина. "Овьедо" демонстрирует свою способность противостоять всему, что происходит, сплачивая команду", - говорится в заявлении пресс-службы "Овьедо".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также