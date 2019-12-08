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Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года

Британец вернул себе 4 чемпионских пояса.

Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся долгожданный бой-реванш между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (34–2, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (23–1, 21 КО).

На кону стояли пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

На этот раз яркого события зрители не дождались.

Джошуа по-фехтовальному разложил Руиса. Работая на дистанции джебом британец лишил возможности мексиканца входить на "огневую позицию".

Самое яркое воспоминание о бое – это точный и быстрый удар справа Джошуа в голову в первом раунде, после которого у чемпиона открылось рассечение.

На одиночные всплески Руиса британец благоразумно не ввязывался и терпеливо, раунд за раундом "скирдовал" свою победу по очкам.

В итоге, эта победа вышла внушительная и неоспоримая: все судьи были единогласны - 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа вернул себе то, что ему принадлежало до 1 июня – 4 пояса чемпиона мира в супертяжелом весе.

Полное видео боя:

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