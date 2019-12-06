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Джошуа поведал, что именно посоветовал ему Владимир Кличко перед боем с Руисом

"Отойди от телефона".

Джошуа поведал, что именно посоветовал ему Владимир Кличко перед боем с Руисом
Энди Руис и Энтони Джошуа
Фото: skysports.com

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал, какой совет получил от Владимира Кличко.

Ранее Джошуа признал, что Кличко дает ему советы перед боем-реваншем с Энди Руисом, который состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 7 декабря.

Несмотря на то что Джошуа нокаутировал Кличко в апреле 2017 года, боксеры стали добрыми друзьями.

"Кличко сказал мне не проводить много времени с телефоном в руках на этой неделе. Всю тяжелую работу я уже проделал, осталась интеллектуальная. Нужно напоминать себе, что я должен сделать, оттачивая свои движения", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Боксер добавил, что ответственно отнесся к тренировочному процессу.

"Я рано начал тренироваться перед боем. Я не просто делал свою работу в тренировочном лагере, а тренировался по причине любви к боксу. Так что никакие события на этой неделе не отвлекают меня.

Я приступил к тренировкам за несколько недель до начала лагеря, поэтому чувствую, что опережаю график. Я могу боксировать хоть сейчас", - отметил AJ.

На кону в бою-реванше будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Энди Руис
Фото: skysports.com
Энди Руис

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