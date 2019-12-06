Накануне "Арсенал" на домашнем "Эмирейтс" сенсационно проиграл "Брайтону" матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги (1:2).

Таким образом, "канониры" не могут победить в девяти подряд матчах во всех турнирах. Последняя их победа датирована еще 24 октября, когда в групповом раунде Лиги Европы был обыгран "Гимарайнш" (3:2).

В последний раз "Арсенал" не выигрывал девять матчей подряд в 1977 году, когда с февраля по март безвыигрышная серия лондонцев продлилась в течение десяти игр, сообщает Gracenote Live.

😥 - Arsenal (W0-D6-L3) are winless in nine consecutive competitive matches for the first time since a run of 10 from February to March 1977. #ARSBHA — Gracenote Live (@GracenoteLive) 5 декабря 2019 г.

Повторить сомнительное достижение 42-летней давности клуб с Северного Лондона может в ближайшем выездном матче чемпионата против команды украинца Андрея Ярмоленко - "Вест Хэма" в понедельник, 9 декабря.

Напомним, в прошлом месяце руководство столичного некогда гранда отправило в отставку главного тренера Унаи Эмери. Командой временно руководит ассистент испанца Фредди Юнгберг. Под его руководством "пушкари" сыграли 2 матча и набрали лишь 1 очко в выездном матче против предпоследней команды Лиги – "Норвича" (2:2).

Фото: EPA/UPG Фредди Юнгберг (в центре)

Арсенал с 19-ю очками занимает 10-е место в турнирной таблице, имея отрицательную разность мячей 21:23.