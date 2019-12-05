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Чемпионский болид Шумахера продан на аукционе за $6,6 млн

Второй самый дорогой болид в истории открытых торгов.

Болид Ferrari F2002
Фото: EPA/UPG
Болид Ferrari F2002
После завершения последней гонки сезона в Формуле-1Гран-При Абу-Даби там же состоялся аукцион, на котором был продан гоночный болид Ferrari F2002.

На этом болиде в 2002 году немецкий пилот Михаэль Шумахер завоевал свой пятый чемпионский титул.

На этом болиде Шумахер-старший одержал победы в трех Гран-При: Сан-Марино, Австрии и Франции.

Болид был продан за 6,6 млн долл., сообщает Twitter Car& Style.

Это второй по стоимости болид Ф-1, проданный на аукционе. Ранее болид Шумахера 2001 года был продан за 7,5 млн долл.

Часть средств, вырученных с продажи, пойдут в благотворительный фонд Михаэля Шумахера "Keep Fighting Foundation".

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травмы головы на горнолыжном курорте и долгое время находился в коме. С того времени 7-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 на публике не появляется, а его семья не раскрывает информацию о состоянии его здоровья.

Михаэль Шумахер за рулем Ferrari F2002
Фото: EPA/UPG
Михаэль Шумахер за рулем Ferrari F2002

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