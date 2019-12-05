Фото: EPA/UPG Болид Ferrari F2002

После завершения последней гонки сезона в Формуле-1 Гран-При Абу-Даби там же состоялся аукцион, на котором был продан гоночный болид Ferrari F2002.

На этом болиде в 2002 году немецкий пилот Михаэль Шумахер завоевал свой пятый чемпионский титул.

На этом болиде Шумахер-старший одержал победы в трех Гран-При: Сан-Марино, Австрии и Франции.

Болид был продан за 6,6 млн долл., сообщает Twitter Car& Style.

Se vendió en 6.6 millones de dólares el monoplaza con el que logró Michael #Schumacher su quinto campeonato mundial en 2002, recordemos que este ganó en los Grandes Premios de Francia, Austria, San Marino y Francia. @F1 pic.twitter.com/W1uGZff1j6 — Car&Style (@carstylemx) 4 декабря 2019 г.

Это второй по стоимости болид Ф-1, проданный на аукционе. Ранее болид Шумахера 2001 года был продан за 7,5 млн долл.

Часть средств, вырученных с продажи, пойдут в благотворительный фонд Михаэля Шумахера "Keep Fighting Foundation".

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травмы головы на горнолыжном курорте и долгое время находился в коме. С того времени 7-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 на публике не появляется, а его семья не раскрывает информацию о состоянии его здоровья.