На этом болиде в 2002 году немецкий пилот Михаэль Шумахер завоевал свой пятый чемпионский титул.
На этом болиде Шумахер-старший одержал победы в трех Гран-При: Сан-Марино, Австрии и Франции.
Болид был продан за 6,6 млн долл., сообщает Twitter Car& Style.
Se vendió en 6.6 millones de dólares el monoplaza con el que logró Michael #Schumacher su quinto campeonato mundial en 2002, recordemos que este ganó en los Grandes Premios de Francia, Austria, San Marino y Francia. @F1 pic.twitter.com/W1uGZff1j6— Car&Style (@carstylemx) 4 декабря 2019 г.
Часть средств, вырученных с продажи, пойдут в благотворительный фонд Михаэля Шумахера "Keep Fighting Foundation".
Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травмы головы на горнолыжном курорте и долгое время находился в коме. С того времени 7-кратный чемпион мира в классе машин Формула-1 на публике не появляется, а его семья не раскрывает информацию о состоянии его здоровья.