Это не мешает им хорошо взаимодействовать на площадке.

Телеканал FOX Sports предложил игрокам клуба НБА "Детройт Пистонс" произнести фамилию украинского защитника Святослава Михайлюка.

С заданием не справился ни один из баскетболистов.

Отметим, что в США украинца чаще просто называют лаконично - "Сви".

Напомним, Михайлюк в двух матчах регулярного чемпионата НБА подряд бил свой рекорд результативности.

Добавим, что в феврале "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава в "Детройт" на легкого форварда Реджи Буллока.