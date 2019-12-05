Телеканал FOX Sports предложил игрокам клуба НБА "Детройт Пистонс" произнести фамилию украинского защитника Святослава Михайлюка.
С заданием не справился ни один из баскетболистов.
Отметим, что в США украинца чаще просто называют лаконично - "Сви".
Напомним, Михайлюк в двух матчах регулярного чемпионата НБА подряд бил свой рекорд результативности.
Добавим, что в феврале "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава в "Детройт" на легкого форварда Реджи Буллока.
You don't have to spell @DetroitPistons Svi Mykhailiuk's name...but you must recognize his game. His teammates, however, gave it their best shot to accomplish the former. pic.twitter.com/BWIkTZ6Sh3— FOX Sports Detroit (@FOXSportsDet) 5 декабря 2019 г.