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Баскетболисты "Детройт Пистонс" не смогли произнести по буквам фамилию украинца Михайлюка

Это не мешает им хорошо взаимодействовать на площадке.

Баскетболисты "Детройт Пистонс" не смогли произнести по буквам фамилию украинца Михайлюка
Святослав Михайлюк
Фото: nba.com/pistons

Телеканал FOX Sports предложил игрокам клуба НБА "Детройт Пистонс" произнести фамилию украинского защитника Святослава Михайлюка.

С заданием не справился ни один из баскетболистов.

Отметим, что в США украинца чаще просто называют лаконично - "Сви".

Напомним, Михайлюк в двух матчах регулярного чемпионата НБА подряд бил свой рекорд результативности.

Добавим, что в феврале "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял Святослава в "Детройт" на легкого форварда Реджи Буллока.

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