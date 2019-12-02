Фото: EPA/UPG Святослав Михайлюк (слева)

"Детройт Пистонс" в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации переиграли на домашнем паркете "Сан-Антонио Сперс" со счетом 138:98.

В матче активное участие принял украинский игрок Святослав Михайлюк, который показал свою самую результативную игру в карьере.

Защитник за 23 минуты заработал за "Пистонс" 13 очков (5-6 с игры, 2/3 трехочковые) и сделал 2 подбора.

Больше Святослава за 5-кратных чемпионов НБА в этом поединке набирали очки только Кристиан Вуд (28) и Люк Кеннард (20).