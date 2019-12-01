Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)

Сборная Украины попала не в "группу смерти" или "группу жизни", а во вполне себе "обычную группу".

В столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финального турнира Евро-2020.

Отметим, что полноценной эту процедуру назвать было сложно, так как во многих группах было известно, как минимум, по два участника, а в некоторых оставалось выбрать лишь одного соперника из двух вариантов.

Сборная Украины ранее автоматически попала на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте.

В итоге, подопечным Андрея Шевченко "слепой" жребий определил в соперники сборные Нидерландов, Австрии и одного из победителей плей-офф Лиги Наций. Возможные варианты с четвертым соперником по группе - это Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово (путь D).

В первом туре наша сборная сыграет с голландцами. Матч пройдет в Амстердаме.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко во время церемонии жеребьевки сообщил, что сборная Украины будет базироваться в Бухаресте.

Добавим, что в 1/8 финала выходят не только по две лучшие команды из каждой группы, но и четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет не в одной или двух странах, как это было до этого, а сразу в 12 странах, точнее - городах. Хозяевами турнира будут Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

Финальный турнир стартует 12 июня в Риме матчем сборных Италии и Турции, а финальный матч состоится 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Обновление. Стал известен состав всех групп:

Группа A (Рим, Баку)

Турция

Италия

Уэльс

Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания

Финляндия

Бельгия

Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Голландия

Украина

Австрия

Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

14-е июня (Амстердам): Нидерланды – Украина

14 июня (Бухарест): Австрия – Путь D

18 июня (Амстердам): Нидерланды – Австрия

18 июня (Бухарест): Украина – Путь D

22 июня (Амстердам): Путь D – Нидерланды

22 июня (Бухарест): Украина – Австрия

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Чехия

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F (Мюнхен, Будапешт)