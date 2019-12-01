Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)

Отметим, что полноценной эту процедуру назвать было сложно, так как во многих группах было известно, как минимум, по два участника, а в некоторых оставалось выбрать лишь одного соперника из двух вариантов.
Сборная Украины ранее автоматически попала на команду Нидерландов в группе C, поединки которой состоятся в Амстердаме и Бухаресте.
В итоге, подопечным Андрея Шевченко "слепой" жребий определил в соперники сборные Нидерландов, Австрии и одного из победителей плей-офф Лиги Наций. Возможные варианты с четвертым соперником по группе - это Румыния, Грузия, Беларусь, Северная Македония и Косово (путь D).
В первом туре наша сборная сыграет с голландцами. Матч пройдет в Амстердаме.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко во время церемонии жеребьевки сообщил, что сборная Украины будет базироваться в Бухаресте.
Добавим, что в 1/8 финала выходят не только по две лучшие команды из каждой группы, но и четыре лучшие команды из шести, занявших третьи места.
Напомним, что чемпионат Европы-2020 пройдет не в одной или двух странах, как это было до этого, а сразу в 12 странах, точнее - городах. Хозяевами турнира будут Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.
Финальный турнир стартует 12 июня в Риме матчем сборных Италии и Турции, а финальный матч состоится 12 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Обновление. Стал известен состав всех групп:
Группа A (Рим, Баку)
- Турция
- Италия
- Уэльс
- Швейцария
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
- Дания
- Финляндия
- Бельгия
- Россия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
- Голландия
- Украина
- Австрия
- Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
14-е июня (Амстердам): Нидерланды – Украина
14 июня (Бухарест): Австрия – Путь D
18 июня (Амстердам): Нидерланды – Австрия
18 июня (Бухарест): Украина – Путь D
22 июня (Амстердам): Путь D – Нидерланды
22 июня (Бухарест): Украина – Австрия
Группа D (Лондон, Глазго)
- Англия
- Хорватия
- Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
- Чехия
Группа E (Бильбао, Дублин)
- Испания
- Швеция
- Польша
- Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
- Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)
- Португалия
- Франция
- Германия