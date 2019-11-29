Казахстанская "Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука дома обыграла "Манчестер Юнайтед"(2:1) в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Хозяева пропустили первыми, но во втором тайме сумели отыграться и вырвать победу.

Таким образом, команда Григорчука прервала 15-матчевую беспроигрышную серию МЮ в Лиге Европы. Предыдущий раз "красные дьяволы" проигрывали во втором за престижностью евротурнире 3 ноября 2016 года в поединке против "Фенербахче" (1:2).

Отметим, что состав "МанЮнайтед" состоял в основном из игроков Академии, т.к. клуб с "Олд Траффорд" заранее обеспечил себе место в 1/16 финала.

В свою очередь, эта победа стала первой для "Астаны" в текущем розыгрыше ЛЕ - команда замыкает группу L, имея в активе 3 очка.

Обзор поединка "Астана" - "Манчестер Юнайтед" - на сайте официального вещателя Лиги Европы.