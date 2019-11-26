Погба устроил бойкот "Манчестер Юнайтед", требуя своей продажи, - СМИ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уже восстановился после травмы, из-за которой он пропустил два месяца.

Тем не менее, 26-летний француз отказывается выходить на поле в составе МЮ, требуя своего трансфера, сообщает Cadena Cope.

Полузащитник, который последний раз выходил на поле 30 сентября, хочет покинуть клуб уже во время январского трансферного окна.

При этом руководство "красных дьяволов" также не горит желанием удерживать строптивого игрока, однако требует за него 150 млн евро.

Поклонником Погба является наставник "Реала" Зинедин Зидан, который в летнюю трансферную кампанию настаивал перед руководством "бланкос" на приобретении своего соотечественника. Но тогда "королевский клуб" отпугнула сумма отступных.

Если Погба перейдет в "Реал" зимой, то он неминуемо столкнется с жесточайшей конкуренцией в лице Тони Крооса, Луки Модрича и Каземиро, которые выступают на той же позиции, что и французский чемпион мира-2018.