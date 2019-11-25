"Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд в Английской Премьер-Лиге

В рамках 13-го тура Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" играл на выезде с одноклубниками из "Шеффилда".

Фееричный поединок завершился сверх результативной ничьей 3:3.

Причем, по ходу матча "красные дьяволы" проигрывали 0:2, но с 72-й по 80-ю минуты сумели трижды отличиться 3:2.

Однако гол игрока хозяев в компенсированное время не позволил подопечным Уле Гуннара Сольскьяера одержать свою вторую подряд победу в АПЛ.

Эта встреча стала 12-й гостевой подряд в АПЛ, когда МЮ неизменно пропускает, что является их клубным антирекордом за все время выступления в АПЛ.

Это худшая гостевая серия МЮ с сезона-1985/86, когда "Юнайтед" в чемпионате пропускал в 15 матчах на выезде подряд.