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Верняев, Радивилов и Бачинская выиграли "золото" этапа Кубка мира

Диана Варинская взяла "серебро" соревнований.

Верняев, Радивилов и Бачинская выиграли "золото" этапа Кубка мира
Игорь Радивилов
Фото: EPA/UPG

Украинский спортивные гимнасты выиграли четыре медали во второй день этапа Кубка мира, который проходит в Котбусе (Германия).

Игорь Радивилов завоевал золотую медаль в опорном прыжке, показав результат 14,849 балла. Анастасия Бачинская и Диана Варинская выступали в упражнениях на бревне, где первая заняла пятое место, а вторая обеспечила себе "серебро" с результатом 13,533 балла, пишет XSport.

На параллельных брусьях Украину представили Игорь Пахнюк и Олег Верняев. Пахнюк не смог бороться за пьедестал, зато олимпийский чемпион здесь взял золото. Верняев показал одинаковый результат с китайцем Ао Ю (15,400), но украинец получил лучшую оценку за исполнение и поднялся на первое место.

Финальной медалью стало золото Анастасии Бачинской на ковре, где Ангелина Радивилова не смогла показать высокий результат.

Напомним, что днем ранее в упражнениях на коне Олег Верняев взял бронзовую медаль.

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