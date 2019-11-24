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Уайлдер жесточайшим нокаутом защитил титул чемпиона в супертяжелой весовой категории

Американец повторно победил Луиса Ортиса.

Уайлдер жесточайшим нокаутом защитил титул чемпиона в супертяжелой весовой категории
Деонтей Уайлдер
Фото: EPA/UPG

В Лас-Вегасе состоялся матч-реванш между чемпионом мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом.

Поединок завершился в 7 раунде мощнейшим одиночным ударом чемпиона, в одночасье "потушившим свет" для претендента.

Стоит отметить, что в первой половине боя Ортис владел инициативой. От Уайлдера зрители увидели минимум активных действий.

По-видимому, такая ситуация была одним из планов чемпиона на поединок – усыпить противника, заставить Ортиса поверить, что именно он контролирует ход поединка.

И когда Деонтей убедился, что претендент окончательно поверил в созданную чемпионом ситуацию мнительного контроля – нанес сокрушительный удар в едва уловимую брешь в обороне кубинца, уложив Луиса на настил.

В этот удар Уайлдер вложил всю сэкономленную за 7 раундов энергию.

Отметим, что до 7-го раунда все судьи отдавали победу кубинцу, который лидировал по очкам с хорошим заделом - 59:55, 59:55, 58:56.

Добавим, что 34-летний американец уже в 10-й раз подряд защитил титул чемпиона мира.

Полное видео боя Уайлдер - Ортис:

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