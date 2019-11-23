Дортмундцы вначале с прохладцей отнеслись к матчу.

В рамках 12-го тура Бундеслиги один из лидеров чемпионата – дортмундская "Боруссия" на домашнем "Сигнал Идуна Парк" неожиданно имела проблемы с дебютантом высшего немецкого дивизиона, который твердо замыкает турнирную таблицу - "Падерборна".

Футболистам "Боруссии" должно быть стыдно за игру, продемонстрированную в первом тайме. Необъяснимые провалы линии обороны хозяев привели к тому, что на перерыв "шмели" уходили, проигрывая 0:3.

Во втором тайме подопечные Люсьена Фавра с самого начала включили дополнительные скорости и на 47-й минуте Джейдон Санчо сокращает разрыв в счете 1:3.

Казалось, соперник должен дрогнуть, как это случилось с "Интером" в недавнем матче Лиги Чемпионов на этом же стадионе.

Однако следующего гола "Боруссии" болельщики прождали аж 37 минут – Аксель Витсель сокращает до минимума преимущество гостей 2:3.

А на 90+3 минуте Марко Ройс установил окончательный счет в этом фантастическом поединке 3:3.