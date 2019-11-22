Ибрагимович может вновь воссоединиться с Моуриньо

После назначения Жозе Моуриньо главным тренером "Тоттенхэма" руководство "шпор" получило просьбу от португальского специалиста рассмотреть вариант подписания Златана Ибрагимовича, сообщает The Telegraph.

Напомним, Ибрагимович и Моуриньо уже сотрудничали вместе, причем дважды – сначала в "Интере", а затем в "Манчестер Юнайтед". И швед по-прежнему сохраняет хорошие отношения с Жозе.

В пользу "Тоттенхэма" играет тот факт, что Златан присоединится к своей следующей команде на правах свободного агента – в последний день 2019 года у Ибрагимовича истекает контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси".

Скорее всего в Лондоне швед станет лишь подменой Харри Кейну, который остался единственным номинальным форвардом команды.

Ранее главным претендентом на Ибрагимовича считался "Милан", который уже выходил на связь с агентом футболиста Мино Райолой. Появилась информация, что "россонери" предлагают 38-летнему шведу полуторагодичный контракт на 6 млн евро.