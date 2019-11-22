В центральном матче 15-го тура чемпионата Бельгии встречались команды, претендующие на призовые места – "Антверпен" и "Гент".

Отметим, что поединок в Антверпене имел украинский подтекст: за хозяев выступает экс-игрок киевского "Динамо" Дьёмерси Мбокани, а цвета "Гента" защищают сразу три игрока сборной Украины – Роман Яремчук, его тезка Безус и Игорь Пластун.

Все они вчера вышли на поле Bosuilstadion.

Открыл счет в поединке Яремчук, элегантно переигравший голкипера хозяев при выходе один на один 0:1.

На что хозяева ответили подряд тремя голами, причем дублем отметился 33-летний Мбокани 3:1. Особенно хорош был первый мяч конголезца.

Гол Джонатана Дэвида на 90+4 минуте не спас гостей от поражения 3:2.

"Гент" продолжает занимать второе место в турнирной таблице, отставая от обидчиков "Динамо" по отборочным матчам Лиги Чемпионов - "Брюгге" на 5 очков.

"Антверпен" поднялся на 4-е место, уступая "Генту" 1 очко.

Обзор поединка "Антверпен" - "Гент" - на сайте вещателя Лиги Жюпилер.