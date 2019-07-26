«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Возле ГБР "титушки" подрались с охраной Порошенко (обновлено)
Возле ГБР "титушки" подрались с охраной Порошенко (обновлено)
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Борис и народ
Борис и народ
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
"Слуга народа" выступила за "гражданскую конфискацию" незаконных активов
ГлавнаяСпорт

Футболист сборной Украины обеспечил "Генту" невероятную победу в матче Лиги Европы

Роман Яремчук был лучшим на поле.

Футболист сборной Украины обеспечил "Генту" невероятную победу в матче Лиги Европы
Роман Яремчук
Фото: EPA/UPG

Накануне бельгийский "Гент" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы принимал на своем поле румынский "Вииторул".

Команды подарили болельщикам настоящую футбольную феерию, забив на двоих 9 голов. При этом хозяева забили в два раза больше мячей, чем гости.

Итоговая победа 6:3 дает бельгийскому клубу хорошие шансы выйти в финал квалификационного раунда.

Значительную роль в победе "Гента" сыграл украинский форвард Роман Яремчук, который отметился дублем, а также отдать две результативные передачи.

Напомним, ранее "Заря" на выезде уверенно обыграла "Будучность" 3:1.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также