Роман Яремчук был лучшим на поле.

Накануне бельгийский "Гент" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы принимал на своем поле румынский "Вииторул".

Команды подарили болельщикам настоящую футбольную феерию, забив на двоих 9 голов. При этом хозяева забили в два раза больше мячей, чем гости.

Итоговая победа 6:3 дает бельгийскому клубу хорошие шансы выйти в финал квалификационного раунда.

Значительную роль в победе "Гента" сыграл украинский форвард Роман Яремчук, который отметился дублем, а также отдать две результативные передачи.

Напомним, ранее "Заря" на выезде уверенно обыграла "Будучность" 3:1.