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Испанская Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна в "Барселону"

Хавьер Тебас объяснил, что у "Атлетико" есть шанс выручить дополнительно 80 млн евро.

Испанская Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна в "Барселону"
Антуан Гризманн в поединке против "Челси"
Фото: EPA/UPG

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу требований "Атлетико" заблокировать трансфер Антуана Гризманна в "Барселону".

По словам Тебаса, такое развитие событий вполне реально.

"Атлетико" подал жалобу, чем поставил под сомнение регистрацию трансфера Гризманна в "Барселону". Процесс уже начат. И урегулировать это дело должны будут представители обоих клубов на личной встрече", - заявил Тебас в эфире радиостанции Onda Cero.

"Возможен расклад, при котором мы заблокируем переход игрока. Руководству Ла Лиги предстоит решить, что предпринять в таком случае", - отметил футбольный функционер.

Напомним, что "Атлетико" обвинил Гризманна и "Барселону" в сговоре и по этой причине потребовал заблокировать трансфер француза.

В клубе считают, что каталонцы провели сепаратные переговоры с футболистом еще весной, когда его цена составляла 200 млн евро, однако дождались июля, когда цена упала до 120 млн и только тогда оформили процедуру.

Теперь "матрасники" требуют недостающие, по их мнению, 80 млн.

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