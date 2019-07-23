Фото: forbes.com/

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Пятый год подряд список возглавляет клуб по американскому футболу – "Даллас Ковбойз", сообщается на официальном сайте издания.

Forbs оценил 5-кратных победителей Супер Боула в 5 млрд долл.

Лучшим из футбольных клубов по этому показателю является мадридский "Реал", который занял третье место в списке ТОП-50.

"Барселона" расположилась на четвертой строчке.

В рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА, 29 - из НФЛ и 8 - из MLB. Победитель Лиги Чемпионов сезона-2018/19 "Ливерпуль" (оценочная стоимость - 2,18 млрд) расположился на 45-й строчке.

Отметим, что НФЛ по-прежнему является самой доминирующей спортивной лигой, когда дело доходит до ее франшиз. Более половины из 50 лучших – команды по американскому футболу.

В тоже время ни одна команда из НХЛ, Nascar, MLS или Формулы-1 не попала в ТОП-50.

Добавим, что в 2012 году "Манчестер Юнайтед" был единственной в мире профессиональной командой из мира спорта, стоимостью более 2 млрд долл. Сейчас их насчитывается более 50, включая почти каждую команду НФЛ.

Фото: forbes.com

Всего суммарная стоимость спортивных команд из ТОП-50 составляет 2,075 трлн долл.

Список выглядит следующим образом: