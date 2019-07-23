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Forbes опубликовал ТОП-50 самых дорогих спортивных команд мира: "Реал" лишь третий

Суммарная стоимость команд из ТОП-50 превысила 2 трлн долл.

Фото: forbes.com/
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Пятый год подряд список возглавляет клуб по американскому футболу – "Даллас Ковбойз", сообщается на официальном сайте издания.

Forbs оценил 5-кратных победителей Супер Боула в 5 млрд долл.

Лучшим из футбольных клубов по этому показателю является мадридский "Реал", который занял третье место в списке ТОП-50.

"Барселона" расположилась на четвертой строчке.

В рейтинг вошли 7 футбольных клубов, 6 команд из НБА, 29 - из НФЛ и 8 - из MLB. Победитель Лиги Чемпионов сезона-2018/19 "Ливерпуль" (оценочная стоимость - 2,18 млрд) расположился на 45-й строчке.

Отметим, что НФЛ по-прежнему является самой доминирующей спортивной лигой, когда дело доходит до ее франшиз. Более половины из 50 лучших – команды по американскому футболу.

В тоже время ни одна команда из НХЛ, Nascar, MLS или Формулы-1 не попала в ТОП-50.

Добавим, что в 2012 году "Манчестер Юнайтед" был единственной в мире профессиональной командой из мира спорта, стоимостью более 2 млрд долл. Сейчас их насчитывается более 50, включая почти каждую команду НФЛ.

Фото: forbes.com

Всего суммарная стоимость спортивных команд из ТОП-50 составляет 2,075 трлн долл.

Список выглядит следующим образом:

  • 1. "Даллас Ковбойз" (НФЛ, оценочная стоимость - 5 млрд долл.)
  • 2. "Нью-Йорк Янкиз" (MLB, 4,6)
  • 3. "Реал" (4,24)
  • 4. "Барселона" (4,02)
  • 5. "Нью-Йорк Никз" (НБА, 4)
  • 6. "Манчестер Юнайтед" (3,81)
  • 7. "Нью-Ингленд" (НФЛ, 3,8)
  • 8. "Лейкерс" (НБА, 3,7)
  • 9. "Голден Стэйт" (НБА, 3,5)
  • 10-11. "Нью-Йорк Джайентз" (НФЛ, 3,3), "Доджерз" (МЛБ, 3,3)
  • ...
  • 17. "Бавария" (3,02)
  • ...
  • 25. "Манчестер Сити" (2,69)
  • ...
  • 32. "Челси" (2,58)
  • ...
  • 45. "Ливерпуль" (2,18)
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