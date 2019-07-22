Официальные роботы-талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года сегодня получили имена. Об этом сообщает оргкомитет Олимпиады.

Роботов назвали Мирайтова и Сомейти.

Названия выбрали по результатам голосования, которое проводили с декабря 2017 по февраль 2018 среди учеников младших классов японских школ как в самой Японии, так и за рубежом.

Имя олимпийского талисмана Мирайтова состоит из двух японских слов - "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Оно символизирует "будущее, полное вечной надежды в сердцах людей во всем мире".

Имя талисмана Паралимпиады Сомейти - производное от названия разновидности сакуры, а также созвучно английскому "so mighty" - "такой могучий". Он символизирует паралимпийских спортсменов, которые преодолевают препятствия и переопределяют границы возможного.

В феврале официальными талисманами летней Олимпиады и Паралимпиады 2020 выбрали фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором.

Напомним, Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября 2020 года.