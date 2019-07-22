Трасса Киев-Чоп в Ровенской области была перекрыта несколько часов из-за столкновения грузовика и микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Авария произошла в селе Корнин около 14 часов дня. В результате столкновения водитель микроавтобуса оказался заблокирован, для его спасения на место ДТП выехали спасатели ГосЧС. Бойцы ГосЧС с помощью специнструментов деблокировали пострадавшего и передали работникам скорой медицинской помощи.

Чтобы не допустить возгорания искореженных автомобилей спасатели сняли клеммы с аккумулятора и смыли топливо с проезжей части дороги. Дорога из-за ДТП была перекрыта и все время регулировали движение и обеспечивали безопасность сотрудники патрульной полиции

Благодаря профессиональным действиям спасателей удалось предотвратить возможное возгорание автомобиля и спасти водителя. К оказанию помощи были привлечены 3 единицы спецтехники и 13 спасателей.

Причину ДТП расследуют полицейские.

Напомним, в Николаевской области в ДТП с "Запорожцем" пострадали четверо маленьких детей.