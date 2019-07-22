Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Шефир: "Мой отец боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
Премьером может стать Рашкован, - источники в "Голосе"
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
Колесников признал поражение на округе в Дружковке
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
В Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Явка избирателей к 20:00 достигла 50% (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Экзит-поллы: в Раду проходят "Слуга народа", ОПЗЖ, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" (обновлено)
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
"Слуга народа" объявила о победе на всех мажоритарных округах Киева
ГлавнаяОбществоВойна

В штабе ООС назвали имена погибших на Донбассе бойцов

21 июля солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.

В штабе ООС назвали имена погибших на Донбассе бойцов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В воскресенье, 21 июля, в районе Счастья погибли двое украинских военнослужащих воздушно-десантной бригады - солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"21 июля от ранений полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, с 21 июля на Донбассе действует "хлебное перемирие", о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также