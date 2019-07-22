21 июля солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко погибли, подорвавшись на взрывном устройстве.

В воскресенье, 21 июля, в районе Счастья погибли двое украинских военнослужащих воздушно-десантной бригады - солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"21 июля от ранений полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, в районе населенного пункта Счастье погибли военнослужащие воздушно-десантной бригады солдат Семен Румигин и солдат Никита Скитченко. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.

Напомним, с 21 июля на Донбассе действует "хлебное перемирие", о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске.