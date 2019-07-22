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За сутки боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

За сутки боевики один раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - боевики обстреляли позиции украинских военных из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны возле населенного пункта Хутор Вильный - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в течение дня обстрелов не было. В районе Счастья в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих погибли и двое  получили ранения.

С 21 июля в зоне боевых действий на Донбассе началось "хлебное перемирие": боевики согласились прекратить обстрелы на время сбора урожая.

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