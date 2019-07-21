В Николаеве мужчина, бросая в урну бюллетень, снял трусы

В воскресенье, 21 июля, в Ингульском районе Николаева мужчина на одном из избирательных участков, бросая в урну свой бюллетень, снял штаны и трусы.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба полиции Николаевской области.

"Около 11:20 на одном из избирательных участков 55-летний мужчина, бросая свой бюллетень в урну, нарушил общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось неприличными действиями", - говорится в сообщении.

На место прибыли полицейские, которые доставили хулигана в участок для того, чтобы он объяснил свои действия.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Очевидцы рассказали изданию "Преступности.НЕТ", что перед тем, как бросить свой бюллетень в урну, мужчина снял штаны и трусы. По их словам, таким поступком он "хотел показать, что он украинец".

Напомним, на президентских выборах самыми распространенныеми нарушениями, в основном, была демонстрация на публику своего заполненного бюллетеня.