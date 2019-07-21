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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одесской области спасатели 5 часов тушили пожар на складах с косметикой

Пожар со складов мог перекинуться на частный сектор.

Фото: od.dsns.gov.ua

Минувшей ночью в поселке Таирово в Одесской области произошел масштабный пожар. Об этом сообщило региональное управление ГосЧС.

Вызов в службу спасения по ступил в 23:36 в субботу: загорелись два смежных здания на ул. Литературной, переоборудованные под складские помещения для хранения косметической продукции. До прибытия спасателей огонь распространился на 500 квадратных метров.

Фото: ГосЧС

В связи с угрозой распространения огня на расположенный впритык к зданиям частный сектор, пожару был присвоен повышенный номер вызова. В 2:39 огонь удалось локализовать, а в 4:00 потушить.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 1 единиц спецтехники и 65 человек личного состава. Причину пожара установит расследование.

Напомним, сегодня ночью из-за короткого замыкания произошел пожар на одной из киевских ТЭЦ.

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