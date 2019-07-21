СБУ опровергла задержание водителя трейлера, перевозившего ЗРК "Бук"

Речь шла об осужденном боевике, причастном к захвату трейлера еще в 2014 году.

Cлужба безопасности Украины опровергла распространенную ранее в СМИ информацию о задержании якобы водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"После одного из брифингов относительно хода расследования трагедии некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о задержании водителя трейлера, который перевозил "Бук" 17 июля 2014 года - в день катастрофы. На самом деле на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года того самого трейлера", - сказано в сообщении СБУ.

Захваченный трейлер позже действительно использовалися для перевозки ЗРК "Бук" по территории Луганской и Донецкой областей, но его перевозили "другие лица".

Напомним, в июне 2019 года Международная следственная комиссия (JIT) в Нидерландах назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17.

Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием.