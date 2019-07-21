С начала суток обстрелы в зоне ООС не зафиксированы.

Сегодня, 21 июля, в зоне боевых действий на Донбассе началось "хлебное перемирие": боевики согласились прекратить обстрелы на время сбора урожая. С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации не нарушали режим прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Накануне, 20 июля, на Донбассе боевики совершили 26 обстрелов, в результате которых получили ранения двое украинских военных.

Штаб ООС сообщил об обстрелах из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огню подверглись позиции украинской армии в районе населенный пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Богдановка, Марьинка, Пищевик, Счастье, Артем, Новолуганское, Попасная, Новоалександровка, Новозвановка и Екатериновка.

По данным разведки 20 июля шестеро оккупантов получили ранения.