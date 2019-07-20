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С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен военный

Возле Новолуганского российские боевики применили артиллерию.

С начала дня на Донбассе произошло девять обстрелов, ранен военный
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло девять обстрелов. Один военнослужащий был ранен.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Боевые действия велись возле Гранитного (стрелковое оружие), Лебединского (крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие), Песков (минометы калибра 82 мм, подствольный гранатомет), Счастья (минометы калибра 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы), Артема (крупнокалиберный пулемет), Новолуганского (артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие).

Потери противника пока не установлены.

Напомним, что 19 июля на Донбассе погибли двое военных, еще трое были ранены. За день произошло 26 обстрелов.

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