В Краматорске задержали бывшего наемника боевиков

В Краматорске полиция задержала 29-летнего местного жителя - наемника боевиков "ДНР". Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

"Мужчина рассказал, что в мае 2014 решил пойти на "службу" к боевикам, чтобы заработать. В его обязанности входил осмотр транспортных средств, проверка документов у водителей и пассажиров на блокпосту по улице Школьной. За это он получал продукты и деньги", - говорится в сообщении.

Однако вскоре разочарован «зарплатой» наемник по собственному желанию вышел из состава террористической организации "ДНР".

О своем участии в незаконном вооруженном формировании мужчина рассказал в полицию и способствует следствию.

Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению тяжких преступлений во время пребывания в НЗФ.

В полиции напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, на прошлой недели в Краматорске двое бывших наемников "ДНР" сдались полиции.