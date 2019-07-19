Ирина продолжительное время боролась с раком.

19 июля умерла жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка - Ирина.

Об этом сообщила соучредитель и редактор сайта "Небесная сотня" Алина Бондар.

"Умерла Ирина Сердюк - жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка, который был убит на Крепостном переулке ... Ушла к своему мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности...", - написала она в фейсбуке.

Ирина Сердюк преподавала на кафедре "Здоровья человека и физической культуры" Кременчугского национального университета, обслуживала баскетбольные матчи команды "Кремень" и продолжительное время боролась с раком.

Прощание с Ириной состоится 22 июля.

Доброволец 9-й сотни Самообороны Майдана из Кременчуга Игорь Сердюк погиб 18 февраля 2014 года. Ему было присвоено звание Героя Украины посмертно.