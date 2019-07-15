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На борту танкера в Индийском океане обнаружили мертвым украинца

Погибший - 34-летний второй механик из Измаила.

На борту танкера в Индийском океане обнаружили мертвым украинца
Фото: assol.org.ua

На борту танкера Gas Aegean, который шел под либерийским флагом в Индийском океане, обнаружили мертвого украинского моряка.

Об этом сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Экипаж обнаружил без признаков жизни одновременно двух моряков. Один из погибших - 34-летний второй механик из Измаила (Одесская область), еще один - 39-летний моряк из России", – говорится в сообщении.

Причины смерти моряков неизвестны, их тела отправили на экспертизу. По неподтвержденной информации, накануне они распивали спирт, который взяли в госпитале.

Gas Aegean шел из Франции в Восточную Индию, однако после того, как тела погибших обнаружили, танкер изменил курс и направился в Шри-Ланку.

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