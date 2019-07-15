Комиссия Элладской церкви поддержала ПЦУ

Признание со стороны греков может произойти не ранее октября этого года.

Две синодальные комиссии Элладской православной церкви пришли к выводу о необходимости признания Поместной православной церкви Украины.

Об этом сообщает ВВС Украина.

По словам источников, признание ПЦУ со стороны греков может произойти не ранее октября этого года. Именно тогда может пройти архиерейский собор Элладской церкви, который уполномочен принимать это решение.

Никаких официальных анонсов относительно признания ПЦУ со стороны Элладской церкви пока не было.

Вселенский патриарх Варфоломей в интервью ТСН подтвердил, что "в ближайшее время" Элладская церковь признает ПЦУ и "вступит с ней в церковное общение".

"В последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, которая происходит в Украине. И, возможно, решение о признании ПЦУ было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади", - сказал Вселенский патриарх.

"Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость ПЦУ, но первой Церковью, которая признает поместную Православную церковь Украины будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь", - добавил Варфоломей.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира. В ее состав более 500 приходов Московского патриархата в Украине.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Правосласная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.

20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией, но в знак признания былых заслуг сохранил за ним место в епископате. Филарет отказался признавать решения "так называемой ПЦУ".