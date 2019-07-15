В Станице Луганской запустили рейсовый автобус до разрушенного моста

Замглавы ОГА призывает всех быть внимательными и не поддаваться на возможные провокации.

В Станице Луганской запустили рейсовый автобус от КПВВ до разрушенного моста через Северский Донец. Об этом сообщил замглавы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Фейсбуке.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус. Длина "дороги жизни" - всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", - написал Клименко.

Фото: замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко

Чиновник добавил, что администрация опасается провокаций и терактов, которые могут нарушить курсирование автобуса, и призвал всех быть внимательными и осторожными.

Напомним, 26 июня в Станице Луганской началось разведение сил, предусмотренное минскими соглашениями 2015 года. 30 июня наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил со стороны ООС и боевиков. В течение последних трех недель в этом районе не было обстрелов.