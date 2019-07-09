Следующее разведение сил должно быть в Золотом, - глава Луганской ОГА

После завершения разведения сил возле Станицы Луганской следует заняться разведением сил у населенного пункта Золотое.

Об этом заявил новый глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, сообщает "Громадське".

"После Золотого должна быть третья точка, потом четвертая точка. Я верю в это", - сказал Комарницкий.

Также он считает, что есть необходимость в открытии КПВВ "Золотое". Комарницкий проинспектировал его состояние, отметив, что хотя КПВВ уже сейчас мог бы полноценно заработать, там "нужно создать человеческие условия".

Напомним, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил, согласованное в 2016 году.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения - в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь. Однако, отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

В 2016 году украинская армия и российско-оккупационные войска отводили силы у Золотого, но затем снова вернулись на свои позиции. Стороны также неоднократно договаривались об открытии КПВВ, но оккупанты срывали его. В марте 2016 года пропускной пункт проработал несколько часов, после чего его закрыли по соображениям безопасности.