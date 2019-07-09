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Глава МИД РФ призвал Зеленского "решать серьезные вопросы" по дипломатическим каналам, а не в Фейсбуке

Лавров прокомментировал предложение о проведении многостороннего саммита по Донбассу.

Глава МИД РФ призвал Зеленского "решать серьезные вопросы" по дипломатическим каналам, а не в Фейсбуке
Сергей Лавров
Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал президента Украины Владимира Зеленского решать серьезные вопросы по дипломатическим каналам между странами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Этот формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей", - сказал Лавров журналистам по итогам неофициальной встречи ОБСЕ.

Он также отметил, что предложение Зеленского на встрече не обсуждалось.

Лавров подчеркнул, что "когда речь идёт о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Фейсбук.

"Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности", - сказал российский министр.

Напомним, ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней Контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от дипломатических форматов урегулирования ситуации.

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