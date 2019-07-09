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RT и Sputnik не пустили на конференцию о свободе СМИ в Лондоне

Пропагандистам отказали в аккредитации.

RT и Sputnik не пустили на конференцию о свободе СМИ в Лондоне
Фото: korrespondent.net

Российскому пропагандистскому телеканалу RT и агентству Sputnik запретили посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

Об этом сообщает Би-би-си.

В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе примут участие около тысячи журналистов, представителей гражданского общества и властей. Британский МИД, который был организатором конференции, отказал RT и Sputnik в аккредитации.

Российское посольство в Лондоне назвало это решение "прямой дискриминацией российского телеканала по политическим мотивам".

Представитель британского МИДа,  в свою очередь, заявил: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России".

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом отказ в аккредитации, а российские дипломаты обвинили Британию в преследовании телеканала.

Телеканал RT, поддерживаемый российскими властями и ранее известный как Russia Today, в последние годы расширил вещание в Великобритании и США, пытаясь позиционировать себя как альтернативу средствам массовой информации в обеих странах. В декабре британский регулятор Ofcom пришел к выводу, что канал допустил семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ при освещении отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению Ofcom, российский телеканал нарушил принцип непредвзятости.

Одно из нарушений Ofcom нашел в программе Sputnik. Проверка проводилась в связи с поступившей жалобой. Ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как "бывший советник Кремля и российского правительства". Гость ток-шоу называл покушение на Скрипалей "плохо спланированной провокацией", призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем.

Напомним, в течение года журналисты Sputnik и RT не получают аккредитации в странах ЕС, например - во Франции. В мае 2017 года Эммануэль Макрон во время первой встречи  с Путиным публично назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды». Заявление было сделано на совместной пресс-конференции, российский президент на это ничего не ответил.

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