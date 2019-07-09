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Рейтинг Трампа достиг рекордного показателя в 44%

На 13% уменьшилось количество избирателей, выступающих за импичмент президента.

Рейтинг Трампа достиг рекордного показателя в 44%
Фото: EPA/UPG

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки за все время его президентства - 44% опрошенных американцев одобряют его работу. Таковы результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News.

"44% опрошенных положительно оценивают работу президента, 53% - не поддерживают его деятельность. Таким образом, рейтинг Трампа повысился на 5% по сравнению с апрелем, когда его деятельность положительно оценивали 39% респондентов", - сказано сообщении.

Опрос показал, что 51% опрошенных довольны экономической политикой Трампа, 42% - не удовлетворены.

Почти 47% респондентов считают, что президент США в большей степени или частично несет ответственность за укрепление экономики, тогда как 48% считают, что в этом мало или вообще нет его заслуги.

65% опрошенных заявили, что поведение Трампа не соответствует стандартам должности президента, а 28% считают его поведение "уместным и правильным".

59% респондентов против запуска процедуры импичмента Трампа - этот показатель увеличился на 13% по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

Напомним, торжественную речь по случаю Дня независимости США Трамп произносил за оградой из пуленепробиваемого стекла.

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