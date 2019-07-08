Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию

В ближайшее время участники коалиции проведут консультации и примут решения о дальнейших шагах.

Правительство Германии не будет вводить наземные войска в Сирию. В понедельник, 8 июня, Берлин ответил на соответствующий призыв США отказом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Германия планирует продолжать начатые действия, но в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, в ближайшее время участники коалиции против ИГИЛ в Сирии и Ираке проведут консультации и примут решения о дальнейших шагах.

Ранее спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить военных в Сирию.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa, опубликованном в ночь на 7 июля.

Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции, желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии в этом вопросе.