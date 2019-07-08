Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24"
Филарет дал интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-24"
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ
Путін в Італії: спокуса “обміняти” Україну на Лівію
Путін в Італії: спокуса “обміняти” Україну на Лівію
Туск и Зеленский посетили Станицу Луганскую
Туск и Зеленский посетили Станицу Луганскую
Украина впервые попросила США продать вооружение
Украина впервые попросила США продать вооружение
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
ГлавнаяМир

Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию

В ближайшее время участники коалиции  проведут консультации и примут решения о дальнейших шагах.

Германия отказалась отправлять наземные войска в Сирию
Фото: EPA/UPG

Правительство Германии не будет вводить наземные войска в Сирию. В понедельник, 8 июня, Берлин ответил на соответствующий призыв США отказом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Германия планирует продолжать начатые действия, но в их число не входит отправка наземных подразделений бундесвера в Сирию, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

По его словам, в ближайшее время участники коалиции против ИГИЛ в Сирии и Ираке проведут консультации и примут решения о дальнейших шагах.

Ранее спецпредставитель правительства США по Сирии Джеймс Джеффри призвал Германию отправить военных в Сирию.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили американских военных в регионе", - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag и информагентству dpa, опубликованном в ночь на 7 июля.

Напомним, в конце 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из региона. По словам спецпредставителя по Сирии, теперь Вашингтон ищет среди партнеров по коалиции,  желающих оказать добровольную поддержку в регионе и надеется на вклад Германии в этом вопросе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также